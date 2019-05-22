Ляшко в Раде завопил о реванше Москвы

22.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Верховную Раду переизберут, но новая коалиция в парламенте в первую очередь отменит закон про «мову» и предоставит Донбассу особый статус, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Главная проблема, которая сегодня стоит перед Украиной и перед парламентом – реванш пророссийских сил, реванш Москвы, на пороге которого мы стоим!

Вспомните, как подпрыгивали «регионалы» во время довольно яркого инаугурационного выступления Зеленского. Я последний раз видел, как они так сигали 16 января 2014 года, когда они принимали диктаторские законы. Следующий раз они начали прыгать до потолка, как обезьяны, тогда, когда Зеленский говорил о возобновлении отношений с Россией.

Мы не против возобновления отношений с Россией, но не за счёт капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского по референдуму о дружбе с Россией – это предательство памяти миллионов украинцев, которые сегодня борются за Украину!

Какая дружба с Россией, когда российские войска на Донбассе, когда убиты десятки тысяч украинцев?

Сегодня пять лет, как под Волновахой в Рубежном убили 18 военнослужащих 51-й бригады, сделали это боевики Безлера, и нам рассказывают про дружбу с Россией!» – кричал Ляшко и колотил кулаком по трибуне.

«Я вчера на консультации у Зеленского спросил прямо, собираетесь ли вы отменять закон о языке, собираетесь ли вы продавать землю иностранцам? Зеленский не ответил мне на эти вопросы.

Я предупреждаю украинцев: новый парламент, где будет большинство регионаловских и зеленских, – первое, что они попробуют сделать – отменить закон о языке, принять особый статус для Донбасса и продать землю иностранцам!

Я хочу сказать украинцам: наша команда идёт в новый парламент, чтобы защитить Украину! Мы не дадим отменить закон о языке, не дадим принять особый статус для Донбасса, не дадим продать землю иностранцам и не дадим допустить реванш Кремля, чтобы они тут, на Украине, хозяйничали!» – кричал Ляшко.

Напомним, что спонсорство партии Ляшко украинские СМИ приписывают олигарху Ринату Ахметова, которого близкий к новому президенту Зеленскому олигарх Игорь Коломойский обещал лишить сверхприбылей на схемах с поставками угля.

Помимо обслуживания интересов спонсора Ахметова, у Ляшко есть еще один резон «мочить» Зеленского – частично их электоральные ниши пересекаются, «Радикальная партия» теряет популярность на фоне высоких рейтингов «Слуги народа».