Мы не исключаем ни отправку наших войск на Украину, ни войну с РФ – глава МИД Финляндии

Финские войска могут оказаться на Украине вместе с военными из других стран, которые желают быть «гарантами» перемирия.

Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

