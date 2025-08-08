Мы не исключаем ни отправку наших войск на Украину, ни войну с РФ – глава МИД Финляндии

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 389
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Финские войска могут оказаться на Украине вместе с военными из других стран, которые желают быть «гарантами» перемирия.

Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финские войска могут оказаться на Украине вместе с военными из других стран, которые желают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы пока не на этом этапе, но, конечно, мы активно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы решить этот вопрос. Конечно, мы ничего не исключаем, и все зависит от ситуации и условий.

Но в то же время страны на северном и восточном флангах, которые сталкиваются с угрозой, которую Россия будет представлять и в будущем, должны быть уверены, что смогут выполнить свои обязательства по НАТО. И, конечно, Финляндия делает это», – заявила Валтонен.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить