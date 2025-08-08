Мы не исключаем ни отправку наших войск на Украину, ни войну с РФ – глава МИД Финляндии
Финские войска могут оказаться на Украине вместе с военными из других стран, которые желают быть «гарантами» перемирия.
Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы пока не на этом этапе, но, конечно, мы активно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы решить этот вопрос. Конечно, мы ничего не исключаем, и все зависит от ситуации и условий.
Но в то же время страны на северном и восточном флангах, которые сталкиваются с угрозой, которую Россия будет представлять и в будущем, должны быть уверены, что смогут выполнить свои обязательства по НАТО. И, конечно, Финляндия делает это», – заявила Валтонен.
