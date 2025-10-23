На Запорожском направлении ВС РФ обманули ВСУ и обходят линию обороны, – укро-эксперт
Российская армия обхитрила ВСУ и обходит оборону Украины на Запорожском направлении с востока, когда все ждали атаки с юга.
Об этом в эфире видеоблога киевской журналистки Людмилы Немыри заявил украинский военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам Лакийчука, получилось так, что все оборонительные укрепления, настроенные ВСУ с юга, оказались ненужными.
«Ореховский выступ, что здесь происходит – это важно, но гораздо важнее смотреть на это направление более широким фронтом. Надо включать уже Новопавловское направление в общую картину, не только боев на восточном фронте, но и на южном.
Мы пока ждали наступления россиян с юга, фактически они зашли уже нам на фланг. То есть, Новопавловское направление становится частью выдавливания с юга фронта.
Причем, почему они успех продолжают там иметь? Потому что уже дошли до тех рубежей, когда наши оборонительные инженерные рубежи направлены на юг, а враг наступает с востока, то есть, во фланг этих инженерных конструкций, они не помогают.
И может так получиться, что задумка россиян двигаться вдоль трассы Донецк-Запорожье с востока незаметно приведет к тому, что то наступление, которое мы ждали с юга, просто уже произойдет по факту того продвижения с восточного направления», – дрейфит Лакийчук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: