На Запорожском направлении ВС РФ обманули ВСУ и обходят линию обороны, – укро-эксперт

Российская армия обхитрила ВСУ и обходит оборону Украины на Запорожском направлении с востока, когда все ждали атаки с юга.

Об этом в эфире видеоблога киевской журналистки Людмилы Немыри заявил украинский военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лакийчука, получилось так, что все оборонительные укрепления, настроенные ВСУ с юга, оказались ненужными.