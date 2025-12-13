Шурыгин о Купянске: «Надо жёстко спрашивать за доклады об успехах раньше времени»

Максим Столяров.  
13.12.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1173
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Руководству России следует поставить жёсткий вопрос об ответственности тех, кто раньше времени докладывает главе государства об успехах на фронте в зоне СВО, как это произошло в Купянске, чем воспользовался противник.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шурыгин выразил возмущение, что нормальная методичная военная операция по освобождению территорий в районе Купянска превратилась в битву за политические цели.

Он объяснил, что освобождение города было частью большого сражения, когда была полностью зачищена и уничтожена группировка ВСУ на левом берегу Оскола.

Все основные бои сейчас происходят представлявшем серую зону на правом берегу.

Однако после доклада в Кремле украинский генерал Драпатый получил категорический приказ любой ценой взять, как минимум, правобережный Купянск и поднять над ним желто-синий флаг.

С этой целью на направление главком ВСУ Сырский передал подкрепление.

Для ВС РФ сложилась «неоднозначная ситуация», когда удержание города стало не только военно-стратегической, но и политической и информационной целью.

«Когда нормальная боевая работа по взятию достаточно тяжелого узла обороны в СССР превратилась в итоге в политическое пропагандистское шоу, за которое своими жизнями платят наши солдаты. И сегодня, получается, уже с двух сторон военно-политическая операция, при которой украинцев сотнями и тысячами кладут за то чтобы взять город.

На мой взгляд, нужно четко разделить эти две истории. Командование должно спокойно заниматься взятием города и зачисткой его от ВСУшников, а на политическом уровне, все-таки, надо очень жёстко спрашивать тех, кто раньше времени любит докладывать об успехах, которых нет или, по крайней мере, они ещё не получены. И потом за них приходится платить солдатской кровью», – сказал Шурыгин.

По его мнению, за 2-3 недели вопрос будет решён, но «осадок останется».

«Это история про то, что, как минимум, некорректные заявления приводят к тому, что мы получаем и очень болезненные оплеухи на политическом уровне, пропагандистском, и проблемы на военном уровне, которых могло бы не быть, если бы кто-то куда-то не спешил», – заключил эксперт.

