Европе надо поучиться репрессиям у Санду – украинский нацист

Европе надо равняться на Молдову в деле запрета неугодных режиму партий и СМИ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил бандеровец Николай Карпюк, осужденный в России за преступления против федеральной армии РФ в Чечне, но вернувшийся домой по обмену.

