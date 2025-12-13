Европе надо поучиться репрессиям у Санду – украинский нацист

Игорь Шкапа.  
13.12.2025 18:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 117
 
Дзен, Молдова, Политика, Политические репрессии, Украина, Цензура


Европе надо равняться на Молдову в деле запрета неугодных режиму партий и СМИ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил бандеровец Николай Карпюк, осужденный в России за преступления против федеральной армии РФ в Чечне, но вернувшийся домой по обмену.

Европе надо равняться на Молдову в деле запрета неугодных режиму партий и СМИ. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы на месте европейцев поучился у молдаван нынешних, как надо бороться с информационной пропагандистской войной и покупкой политиков Москвой. А то что произошло в Словакии? А что произошло в Чехии? А что сейчас вообще происходит в Европе? Европа настолько расслабилась, что теряет собственные потенции на противостояние с ордой. Нынешние молдаване очень много сделали выводов. И Румыния очень много выводов сделала.

И они показали, как нужно бороться с этим. Сколько там партий было снято с выборов. А если бы они остались? В Молдове не такая простая ситуация, как оно кажется на первый взгляд», – заявил Карпюк.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить