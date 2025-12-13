Европе надо поучиться репрессиям у Санду – украинский нацист
Европе надо равняться на Молдову в деле запрета неугодных режиму партий и СМИ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил бандеровец Николай Карпюк, осужденный в России за преступления против федеральной армии РФ в Чечне, но вернувшийся домой по обмену.
«Я бы на месте европейцев поучился у молдаван нынешних, как надо бороться с информационной пропагандистской войной и покупкой политиков Москвой. А то что произошло в Словакии? А что произошло в Чехии? А что сейчас вообще происходит в Европе? Европа настолько расслабилась, что теряет собственные потенции на противостояние с ордой. Нынешние молдаване очень много сделали выводов. И Румыния очень много выводов сделала.
И они показали, как нужно бороться с этим. Сколько там партий было снято с выборов. А если бы они остались? В Молдове не такая простая ситуация, как оно кажется на первый взгляд», – заявил Карпюк.
