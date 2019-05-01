Наступает время для возвращения Косово под контроль Сербии

01.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Власти Сербии должны использовать внутренние противоречия в Евросоюзе, чтобы переломить в свою пользу ситуацию вокруг сепаратистской республики Косово.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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Эксперт также подчеркнул, что помощниками в давлении на Косово могут быть также исламские страны, в первую очередь – Турция и Саудовская Аравия. Немаловажную роль в поддержке Белграда играют также страны БРИКС.

«Здесь надо очень аккуратно играть. Надо использовать определенные противоречия, которые уже есть во внутренней политике Европы. Не секрет, что тема исламского фактора в Европе, мигрантов и даже в рамках Албании, если посмотреть на цифры, то порядка 300 тысяч албанцев находятся в Европе в качестве нелегальной рабочей силы. До 50 тысяч косоваров находятся в Европе в таком же статусе, в первую очередь в Германии», – сказал Бондаренко.

По его словам, для властей Германии фактор роста исламской угрозы, связанный в том числе с ростом албанских амбиций в рамках Косово, – это вопрос внутренней безопасности.

«Я уверен, что правоконсервативные немецкие политики не поддержат этих планов и не поддержат амбиций косоваров. Нужно проводить тонкую политику, взаимодействовать с альтернативными европейскими элитами. Сейчас пройдут выборы в Европарламент и политическая карта ЕС может вообще измениться. Значительно большую роль будут играть альтернативные евроскептики, так что с ними надо работать уже сегодня.

Во-вторых, нужно выстраивать свою политику с Анкарой, потому что Турция играет довольно весомую роль на Балканах и этот фактор можно использовать», – полагает эксперт.

Он допускает, что сейчас главным экономическим проектом Турции и Сербии может быть продолжение в Европе «Турецкого потока», а потому появляется шанс использовать внешнее давление на косоваров также из Анкары.

«Можно использовать противоречия и внутри исламского мира между Турцией и Саудовской Аравией, в частности. Если учесть, что сейчас одним из главных инвесторов в экономику Сербии является Эмираты, то это тоже фактор для работы с Косово. У сербов в данной связи есть гораздо больше шагов, возможностей, чем у тех же косоваров. Это помимо, естественно, позиции Китая, России, Индии, Бразилии – крупных мировых стран», – заявил Бондаренко.

Накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что НАТО вооружает албанских террористов. Кроме того, проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово. Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин. МИД РФ осудил действия властей в Приштине.