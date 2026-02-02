«Куда катимся?!»: прокуроры дерут $5-7 тысяч за каждое дело – полковник МВД Украины
Украинские прокуроры системно требуют от полиции взятки по 5-7 тысяч долларов за каждое уголовное дело.
Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил ветеран АТО, полковник МВД на пенсии Александр Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Могут менять руководителей генеральной прокуратуры, но внизу как сидели крохоборы, так и сидят. Приведу пример – я работал в бандитском отделе. Вот я разработал людей, есть уголовные дела, доказательства, материалы.
Я несу это следователю, согласовываю. А потом мы идём к прокурору, который за этим следит. И он говорит: «С тебя три тысячи долларов, если ты хочешь ОПГ. Если не принесёшь деньги – я не подпишу ОПГ».
Это была системная практика, но сейчас война, и стало ещё хуже. Ребята, с которыми я общаюсь, говорят, что цена поднялась до 5-7 тысяч долларов за то, чтобы подписали документы на дальнейшую реализацию этого дела», – жаловался Панченко.
«Это страшная ситуация. Куда мы вообще движемся?!», – ужаснулся ведущий.
«Все прокуроры, кто уходит – миллионеры. Если посмотреть на прокуроров разных городов – это богатые люди с имениями, красивыми автомобилями. Они все работали на себя, они уходят на пенсию уже в 26 лет. Эта система была и будет», – подытожил пенсионер МВД.
