«Общество в страхе шарахается от нас» – офицер ВСУ
Украинское общество воспринимает людей в военной форме как потенциальных вооружённых психопатов.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил комполка БПЛА «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В тылу мне признались, что боятся: вдруг у меня в голове что-то переплавило, и я сейчас с оружием пришёл, мне что-то не понравится, и какие могут быть последствия?
Я сначала впал в ступор, потому что это моё табельное оружие. А потом я понял – это мнение всего социума, военнослужащий воспринимается как угроза. Потому что большинству – тем, кто носит пиксель – пришлось повоевать», – сказал Федоренко.
Однако далее в интервью он пожаловался, что российские спецслужбы ведут настоящую охоту за украинскими командирами.
«А значит, в тыловых городах я имею право на защиту. Значит, нам нужно законодательное разрешение ходить с короткоствольным оружием, после проведения соответствующих учений», – подытожил укро-офицер.