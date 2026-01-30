«Забудьте о её возвращении»: РФ забетонировала ЗАЭС в своем законодательстве – укро-эксперт
Украина не вернет себе контроль над Запорожской атомной станцией, потому что Россия за четыре года «забетонировала» ее в своем законодательстве и практически объединила с энергосистемой РФ.
В лучшем случае, можно рассчитывать на то, что Украине будет предложено покупать вырабатываемую ЗАЭС электроэнергию, и то по завышенной цене.
Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший офицер СБУ, военный аналитик Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Много разговоров о том, что мы можем ее вернуть – у меня тут большой пессимизм. В 23-24 годах были большие разговоры о том, что Украина каким-то образом вернет контроль над ЗАЭС, но россияне за четыре года сделали две большие вещи.
Первое – они полностью юридически забетонировали ЗАЭС в свое казенное предприятие «Росатома», плюс они физически и технически завершают вопрос присоединения этой станции к своим энергосетям. Обеспечивать Ростов, Таганрог и так далее.
Я себе не могу представить, что россияне скажут: «Ну ладно, возвращаем Украине эту ЗАЭС». Я думаю, что возвращать не будут», подчеркнул он.
«И второе – речь идет о том, что «давайте 50/50, электроэнергия в Россию и в Украину». Ну секундочку, это же не булочная, не ресторан, что половина вам, половина нам, это большой объект, который дышит. Его нужно обслуживать, там находятся радиоактивные материалы, кто-то должен это контролировать, влиять на это и отвечать за это.
Единственное, что россияне могут нам предложить и попытаться это пропихнуть, – это продажа. Украинцы могут покупать у российской стороны с этой Запорожской атомной электростанции, которая уже принадлежит россиянам, электроэнергию, но по рыночным ценам. Возможно, и не по рыночным, а процентов на 30-40% больше, чем по рынку. Для того, чтобы Украина юридически признала потерю этого объекта. Если мы подпишем с ними соглашение, то это значит, что мы признаем, что она нам не принадлежит», – заключил Ступак.
