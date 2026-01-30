«Забудьте о её возвращении»: РФ забетонировала ЗАЭС в своем законодательстве – укро-эксперт

Украина не вернет себе контроль над Запорожской атомной станцией, потому что Россия за четыре года «забетонировала» ее в своем законодательстве и практически объединила с энергосистемой РФ.

В лучшем случае, можно рассчитывать на то, что Украине будет предложено покупать вырабатываемую ЗАЭС электроэнергию, и то по завышенной цене.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший офицер СБУ, военный аналитик Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много разговоров о том, что мы можем ее вернуть – у меня тут большой пессимизм. В 23-24 годах были большие разговоры о том, что Украина каким-то образом вернет контроль над ЗАЭС, но россияне за четыре года сделали две большие вещи. Первое – они полностью юридически забетонировали ЗАЭС в свое казенное предприятие «Росатома», плюс они физически и технически завершают вопрос присоединения этой станции к своим энергосетям. Обеспечивать Ростов, Таганрог и так далее. Я себе не могу представить, что россияне скажут: «Ну ладно, возвращаем Украине эту ЗАЭС». Я думаю, что возвращать не будут», подчеркнул он.