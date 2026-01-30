«Забудьте о её возвращении»: РФ забетонировала ЗАЭС в своем законодательстве – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
30.01.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 152
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Украина не вернет себе контроль над Запорожской атомной станцией, потому что Россия за четыре года «забетонировала» ее в своем законодательстве и практически объединила с энергосистемой РФ.

В лучшем случае, можно рассчитывать на то, что Украине будет предложено покупать вырабатываемую ЗАЭС электроэнергию, и то по завышенной цене.

Украина не вернет себе контроль над Запорожской атомной станцией, потому что Россия за четыре...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший офицер СБУ, военный аналитик Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много разговоров о том, что мы можем ее вернуть – у меня тут большой пессимизм. В 23-24 годах были большие разговоры о том, что Украина каким-то образом вернет контроль над ЗАЭС, но россияне за четыре года сделали две большие вещи.

Первое – они полностью юридически забетонировали ЗАЭС в свое казенное предприятие «Росатома», плюс они физически и технически завершают вопрос присоединения этой станции к своим энергосетям. Обеспечивать Ростов, Таганрог и так далее.

Я себе не могу представить, что россияне скажут: «Ну ладно, возвращаем Украине эту ЗАЭС». Я думаю, что возвращать не будут», подчеркнул он.

«И второе – речь идет о том, что «давайте 50/50, электроэнергия в Россию и в Украину». Ну секундочку, это же не булочная, не ресторан, что половина вам, половина нам, это большой объект, который дышит. Его нужно обслуживать, там находятся радиоактивные материалы, кто-то должен это контролировать, влиять на это и отвечать за это.

Единственное, что россияне могут нам предложить и попытаться это пропихнуть, – это продажа. Украинцы могут покупать у российской стороны с этой Запорожской атомной электростанции, которая уже принадлежит россиянам, электроэнергию, но по рыночным ценам. Возможно, и не по рыночным, а процентов на 30-40% больше, чем по рынку. Для того, чтобы Украина юридически признала потерю этого объекта. Если мы подпишем с ними соглашение, то это значит, что мы признаем, что она нам не принадлежит», – заключил Ступак.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить