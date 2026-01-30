Немецкий генерал: Украина должна согласовать с Россией гарантов своей безопасности

30.01.2026 20:26
Европа в лице своих крупнейших стран должна внести свой вклад в прекращение украинского конфликта.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для этого существует коалиция желающих, которая заявила о своей готовности. В нее входят Франция, Великобритания и Германия. Но есть и другие европейские страны, которые должны участвовать в предоставлении гарантий безопасности. Важно, чтобы государства-гаранты были определены Украиной, а выбранные ею страны были бы приемлемы для России. Это очень сложный вопрос, который необходимо решить», – сказал Куят.

Он посетовал на то, что НАТО не способна выполнить эту функцию.

«НАТО не выполняет свою роль, которую должна была выполнять последние 15 лет. Она утратила свою значимость. Большую роль в этом сыграла война в Украине. В каком-то смысле этот оборонный альянс сам себя загнал в тупик», – резюмировал Куят.

