Украина нам поможет! – в Бундестаге вся надежда на дух Бандеры

Украина – это «общая ценность», которая объединяет ЕС и США.

Об этом с трибуны Бундестага заявила депутат от ХДС/ХСС Катарина душ Сантуш-Винц, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

«В моменты, когда мы сомневаемся, чувствуют ли США себя по-прежнему связанными с нами и нашими общими ценностями, мы должны задавать себе вопрос, что означает наша свобода. Мы видим ее в Украине, где на Майдане был поднят флаг ЕС, чтобы проложить путь к европейской свободе.

Агрессивная война на Украине проиллюстрировала, что все больше и больше стран присоединяются к нам. Очень важна уверенность в том, что Украина поддерживает нас!», – сказала Сантуш-Винц.