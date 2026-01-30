Укро-аналитика: «Зеленский в Давосе подыграл Путину ради Трампа»
Киевский диктатор Зеленский неспроста своей речью в Давосе чуть ли не разрушил трансатлантическое единство Запада.
Об этом украинскй доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай–Нижник заявил в эфире канала «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В чём выкручивание рук? Не только этот энергетический коллапс, который пытается сделать Россия. Проблема в том, что даже те европейские деньги, которые даются нам на бюджет и на закупку, оказывается, маловато иметь денег, нужно, чтобы Америка продавала еще их.
Я напомню, Германия отказалась нам поставлять снова «Пэтриоты». Это элемент давления вооружением. И особенно, что важно, это всё американское, Европа не располагает этими вещами», – рассуждал Гай-Нижник.
«И вот, одновременное давление на Европу со стороны Соединенных Штатов ставит то, что Зеленский подыграл Путину, когда пытался также разрушить своей речью трансатлантическое единство – всё ради Трампа. Даже Трамп в таком стиле не разговаривал, и это те опасности, которые нас ожидают.
Поэтому нужно говорить осторожнее и взвешеннее, потому что сейчас каждое слово – новое золото, как и каждое действие», – советовал укро-деятель.
