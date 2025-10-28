«Партнёры» медлят, а зимовать без «Пэтриотов» нам» – киевский авиа-эксперт

Запад медлит с поставками новых систем ПВО «Пэтриот», а русская армия продолжает декоммунизировать энергетику на Украине.

Об этом на канале «Фабрика новостей» украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин пытается, действительно, сделать всё, что касается уничтожения не просто электроэнергетики, а уничтожения вообще всей энергетики. В первую очередь, это касается всего того, что связано с теплом.

Если без света мы как-то приспособились к жизни, умеем в какое-то время заряжаться, в какое-то время экономно тратить электроэнергию, то без тепла нам будет очень тяжело.

В этом вопросе мне абсолютно непонятна позиция, которая сейчас применяется нашими партнёрами. Они ждут, они выжидают, они всё переносят на будущие периоды, на начало того года и так далее. А мёрзнуть мы будем этой зимой!

Если не будет каких-то серьёзных действий со стороны именно наших партнёров, и если мы не сможем сконцентрировать свои усилия, чтобы остановить эти удары баллистикой по нашему государству, и не сможем защититься», – жаловался Криволап.