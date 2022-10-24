«Перспективы ВСУ на херсонском направлении сильно преувеличены» – киевский пропагандист

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Новости Украины

Киевский режим постоянно анонсирует наступление на Херсон, рассказывая о готовом бежать деморализованном противнике, тогда как российская сторона только укрепляет своё преимущество.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская власть, украинское руководство в последние месяцы постоянно разгоняют тезис, что Россия сейчас убежит с Херсона и оставит Правобережье. Десяток сделано заявлений то, что в западных СМИ – это просто отсвечивание заявлений наших руководителей, о которых они много раз говорили. Хочу сказать, что наше руководство даже много раз анонсировало наступление на Херсон и его освобождение в ближайшее время, что россияне уже отрезаны. Это украинские должностные лица всё это заявляли», – сказал пропагандист.

Он подчеркнул, что для такого оптимизма нет даже никаких предпосылок.

«На войне ничего не происходит само по себе. Всегда, если посмотреть на какие-то успешные действия, ни разу не было, чтобы российская армия куда-то убегала абсолютно, что она растеряна или в плохом эмоциональном состоянии. Наоборот всё, что мы видим, означает, что российская армия чувствует своё преимущество в боеприпасах, в боевой технике, огромное преимущество, которое сохраняется сейчас», – переживал русофоб.

«Поэтому российскому командованию удаётся вербовать новых и новых людей, сейчас подтягивать мобилизованных и продолжать эту тяжёлую битву, цель которой – захват Украины. Битва идёт тяжёлая, и абсолютно нет оснований для вдохновляющего состояния, что сейчас мы разобьём врага, нет, и на самом деле – не существовало. Каждый раз за нашей каждой победой стоят значительные жертвы, героизм массовый. Всё это происходит не легко, а в очень тяжёлой ожесточённой борьбе», – рассуждал Бутусов.