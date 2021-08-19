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19.08.2021 19:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Политолог-майданщик обещает Зеленскому массовые беспорядки

Новости УкраиныПопытки президента Украины Владимира Зеленского установить авторитарную власть могут вызвать дестабилизацию и массовые беспорядки....

Попытки президента Украины Владимира Зеленского установить авторитарную власть могут вызвать дестабилизацию и массовые беспорядки.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил профессор Киево-Могилянской академии, политолог-майданщик Алексей Гарань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно ли установить популистский авторитаризм на Украине? Фактически, да. Но мы видим, что у Зеленского это не выходит. Мне кажется, что и не выйдет. На самом деле угрозы у нас будут немного другие, но некоторые абсолютно не взвешенные шаги, которые делает Зеленский, могут вызвать одномоментную обратную реакцию.

В результате чего, на Украине произойдёт дестабилизация, которая откроет путь для неконтролируемых процессов. Такая возможность есть, и эту опасность нужно учитывать, в том числе и оппозиции, которая хочет свержения Зеленского», – сказала Гарань.

Напомним, ранее в Донецке отметили, что ситуация на Украине продолжает обостряться, о чем свидетельствуют судорожные попытки киевского режима взять под контроль правоохранительные органы и распоясавшиеся банды праворадикалов.

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