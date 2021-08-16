Киев ожидает «коричневая» осень

16.08.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Ситуация на Украине продолжает обостряться, о чем свидетельствуют судорожные попытки киевского режима взять под контроль правоохранительные органы и распоясавшиеся банды праворадикалов.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Близится осень, и, похоже, нового витка внутреннего противостояния на Украине не избежать.

В преддверии этого судорожные попытки Зеленского взять под контроль силовые структуры и зачистить криминально-националистические группировки лишь демонстрируют нервозность и неуверенность власти. Это ведет к дальнейшему обострению противостояния.

И пускай субботняя акция, которую Нацкорпус провел в защиту «побратымив», задержанных по вполне уголовным статьям, скорее выглядит как репетиция, недооценивать стоящих за их спинами игроков не стоит. Ее можно рассматривать как попытку прощупать власть на готовность действовать и определить те методы, которые будут работать на очередном Майдане. А объективные предпосылки для этого уже сформировались!

Тактические интересы западных бенефициаров и национал-радикалов все стремительнее расходятся, демонстрируя непреодолимый разрыв в стратегических целях. Но «коричневая чума» – это та зараза, будучи выпущенной однажды, избавиться от которой одними заявлениями о недопустимости «проявления расизма и ксенофобии» невозможно. Именно так отреагировал Зеленский на недавнее нападение националистов на темнокожего народного депутата Жана Беленюка в Киеве.

Что же говорить о рядовых жителях Украины, уже который год терпящих произвол радикалов и наблюдающих, как их страна ежедневно обстреливает и убивает жителей Донбасса? Поверят ли они увещеваниям горе-комика, под личиной которого оказался слабый и безвольный прихвостень Запада? Вдохновляют ли их до сих пор байки о счастливой европейской мечте, которая год от года становится все дальше, а вот мохнатая рука международных финансовых структур в кармане каждого украинца ощущается все сильнее и сильнее?

Зе уже сейчас следует более внимательно следить за событиями в Афганистане, которые ярко демонстрируют, что происходит с чуждыми режимами, навязанными извне, стоит только им лишиться американской поддержки. Попытка захвата власти националистами и угроза распространения агрессии за пределы Украины может как раз и стать тем триггером, который сделает международную позицию еще более прохладной. И так слишком много средств уже было вложено в Киев, но вместо развития – рост коррупции, вместо демократизации – радикализация…

Все это приближает тот день, когда украинская земля очистится в равной степени от обжегшегося на местных реалиях Запада и от «коричневой чумы». Верю, что однажды Украина вернется на исконную траекторию цивилизационного развития в многонациональную семью Большой России, восстановится историческая справедливость. Ведь только так у ее жителей может быть будущее!