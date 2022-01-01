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Новости Украины

Американские журналисты, выходцы из Украины, рассказывают о том, почему Украина, имея колоссальные запасы угля, закупает его за океаном.

Об этом идёт речь в восьмой части расследования «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С 2014 года Запад под видом заботы об экологии требует от Украины закрытия угольных шахт, а подкармливаемые Западом украинские националисты обвиняют власти в торговле с «сепаратистским» Донбассом, на территории которого осталось большинство запасов угля.

В этих условиях Украина подписала абсурдное с точки зрения рентабельности и логистики соглашение о закупке угля в США. В итоге, в 2022 год страна входит с серьезным энергетическим кризисом.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой, вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.

В третьей серии речь идет о том, как Запад делает из Украины линию фронта против России, в частности, журналисты рассказывают о масштабных украино-натовских учениях «Объединённые усилия».

В четвёртом фильме авторы рассуждают о ничтожных возможностях Украины в гипотетическом военном противостоянии с Россией, на которое Киев толкают из Вашингтона.

Пятая серия повествует об энергетической сделке президента Украины Владимира Зеленского с американской компанией «Westinghouse», которая может обернуться новой техногенной катастрофой в Восточной Европе уровня Чернобыля.

В шестой серии журналисты рассказывают, как американские неонацисты воюют за Украину и остаются безнаказанными, несмотря на расследования Минюста США.

Седьмая серия – о роли Этического совета при Высшем совете правосудия, который Запад создал для тотального контроля над судебной системой Украины.