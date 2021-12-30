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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поставил судебную систему страны под полное управление Запада.

Об этом идет речь в шестой серии проекта «Dependent Ukraine» (Зависимая Украина), который снимают американские журналисты – выходцы с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ней рассказывается о роли Этического совета при Высшем совете правосудия, который запад создал для тотального контроля над судебной системой Украины.

Журналисты называют конкретных иностранных членов Совета, которые фактически назначают подконтрольных им украинских судей. Подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение обязывает к принятию только те решения Совета, которые обязательно утвердят минимум два международных эксперта. Таким образом, правовая система Украины переходит под полное внешнее управление Запада.

Напомним, в первой части «Dependent Ukraine» называются конкретные персоналии, осуществляющие внешнее управление украинской экономикой, вторая часть посвящена многочисленным нарушениям прав человека на Украине после госпереворота 2014 года.

В третьей серии речь идет о том, как Запад делает из Украины линию фронта против России, в частности, журналисты рассказывают о масштабных украино-натовских учениях «Объединённые усилия».

В четвёртом фильме авторы рассуждают о ничтожных возможностях Украины в гипотетическом военном противостоянии с Россией, на которое Киев толкают из Вашингтона.

Пятая серия повествует об энергетической сделке президента Украины Владимира Зеленского с американской компанией «Westinghouse», которая может обернуться новой техногенной катастрофой в Восточной Европе уровня Чернобыля.

В шестой серии журналисты рассказывают, как американские неонацисты воюют за Украину и остаются безнаказанными, несмотря на расследования Минюста США.