«Правые» в Европарламенте могут создать проблемы для Украины

Приход в Европарламент большого количества представителей «правых» партий может заблокировать как его работу, так и помощь Украине. В частности, именно украинский вопрос на этих выборах был фактором, разделяющим сторонников тех или иных политсил.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил политолог Илия Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять три фракции, в которых много правых и крайне правых, у них вместе 230 голосов, этого достаточно, чтобы блокировать решения Европарламента и европейских институций. Если они договорятся, они смогут показательно что-то блокировать. Это не поменяет систему, но увеличит ее политическую дисфункцию, выведет в паралич иногда, по некоторым вопросам. Украина сюда всходит, потому что на этих выборах, к сожалению, для нас, вопрос Украины поднимался в раскалывающем ключе. Потому что реально Украина, к сожалению, в европейской и вообще западной повестке выступает не в качестве объединительной темы, а в качестве раскалывающей, когда на противовесе идут. Эти поддерживают, значит, эти не поддерживают и на этом идет набивание политических очков. Это единственный сценарий, при котором у нас будут проблемы, если вдруг на уровне Европарламента «правые» решат показательно объединиться, чтобы где-то какие-то вещи задерживать, блокировать и так далее», – заявил Куса.