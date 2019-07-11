11.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Президент США нарушил данные России обещания

США не выполнили договоренности по Украине, которые были достигнуты между Москвой и Вашингтоном во время президентства Барака Обамы.

Об этом в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», премьера которого состоялась на фестивале в итальянской Таормине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — сказал Путин.

При этом он добавил, что не будет вдаваться в детали того разговора.

В свою очередь издание напоминает, что в марте прошлого года в документальном фильме «Миропорядок 2018» Путин рассказал, что Вашингтон обманул Москву в ситуации с Украиной в 2014 году. По словам российского президента, «грубый и наглый» обман со стороны США и привел к госперевороту в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть