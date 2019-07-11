Президент США нарушил данные России обещания

11.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

США не выполнили договоренности по Украине, которые были достигнуты между Москвой и Вашингтоном во время президентства Барака Обамы.

Об этом в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», премьера которого состоялась на фестивале в итальянской Таормине, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — сказал Путин.

При этом он добавил, что не будет вдаваться в детали того разговора.

В свою очередь издание напоминает, что в марте прошлого года в документальном фильме «Миропорядок 2018» Путин рассказал, что Вашингтон обманул Москву в ситуации с Украиной в 2014 году. По словам российского президента, «грубый и наглый» обман со стороны США и привел к госперевороту в Киеве.