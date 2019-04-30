Саммит в Берлине по Косово: Сербия требует отменить блокаду, сепаратисты отказываются от компромиссов

30.04.2019, Берлин, Ксения Голуб

Первый день саммита «Западные Балканы» в Берлине, где одной из главных тем стал новый виток конфликта вокруг края Косово, как и предупреждали многие аналитики, не принес результатов. Впрочем, в самом начале заседания хозяйка встречи канцлер Ангела Меркель сообщила, что не ждет никаких прорывных решений.

Напомним, Берлинская встреча была инициирована канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануилом Макроном для подписания окончательного соглашения о полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

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«Белград и Приштина договорились продолжить свои усилия по выполнению существующих соглашений и конструктивно участвовать в диалоге по нормализации отношений через ЕС с целью достижения всеобъемлющего и окончательного соглашения», – такой сдержанной официальной формулировкой резюмируются итоги первого дня саммита.

Соглашение, которое когда-то в перспективе Сербия могла бы заключить с косовскими сепаратистами, по словам Меркель, «имеет решающее значение для пути в Европу».

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Сербия на саммите в Берлине не пошла на уступки в вопросе Косово и Метохии и по-прежнему требует отменить решение Приштины об экономической блокаде сербских анклавов, сообщила в интервью для телеканала Pink премьер-министр Анна Брнабич, которая участвует в работе саммита вместе с президентом страны Александром Вучичем.

Руководители Сербии с Меркель и Макроном

«В результате никто не заставлял и не заставил Сербию продолжать диалог и отказаться отстаивать свои позиции о снятии пошлин», – сказала Брнабич.

«Мы совершенно честно сказали, что мы думаем и что мы чувствуем, какова текущая ситуация, и что мы здесь, чтобы продолжить переговоры. Мы там для компромисса, но настаиваем, что налоги должны быть отменены, – подчеркнула она, отметив, что диалог был сложным.

Однако позиция Приштины по данному вопросу остается неизменной – ни о каком компромиссе пока речи не идет.

Между тем, по словам премьер-министра Сербии, отношение к стране на саммите было уважительное: «Мы возвращаемся домой с этим, Сербию услышали, мнение Сербии уважают. Я думаю, что это результат единой политики, проводимой президентом Александром Вучичем, которая является политикой эмоций и рукопожатий без перчаток. И мы говорим об одном о том же и за закрытыми дверями, и с открытыми. Если у нас дружеские отношения, мы уважаем этих людей и не набираем популистские политические очки них, – подчеркнула Брнабич.

Работа саммита по Балканам сегодня продолжится. Президент Сербии Александр Вучич встретится с представителями Бундестага. Предстоят переговоры с Гинтером Крихбаумом, председателем комитета по европейским делам, а затем с Йоханом Вадепулом, заместителем председателя фракции ХДС/ХСС.

По словам Вучича, которого цитирует Informer, следующие переговоры по Косово уже намечены на начало июля в Париже.

«Попытаемся найти решение для продолжения диалога», – сказал Вучич журналистам после разговора в Берлине.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне президент Сербии провел переговоры с лидерами Китая и России, заручившись поддержкой по вопросу Косово.

Несколько дней назад в Москве министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.