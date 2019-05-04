Сепаратисты при поддержке США готовят почву для захвата новых территорий Сербии

04.05.2019, Белград, Ксения Голуб

На прошедшем саммите «Западные Балканы» в Берлине «президент» Косово Хашим Тачи заявил, что отказывается поддержать план ЕС по обмену сербских анклавов на земли Сербии, где имеется албанское большинство. Однако Тачи высказал новые территориальные претензии на регионы Южной Сербии с албанским населением – города Буяновац, Прешево и Медведжу.

Идею сепаратистов лидеры Евросоюза не поддержали, однако она нашла продолжение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Предлагавшийся лидерами ЕС вариант обмена территориями отклонен властями Косово

Так, президент Национального совета албанцев Рагми Мустафа, мэр Буяноваца Шаип Камбери и член сербского парламента от общины Фатмир Хасани выступили с провокационной инициативой включения статуса Прешевской долины в повестку переговоров между Приштиной и Белградом, сообщает Sputnik.

Соответствующее письмо они направили главе европейской дипломатии Федерике Могерини, Хашиму Тачи и координаторам делегации самопровозглашенного Косово Спенди Ахмети и Фатмиру Лимаджу.

В послании утверждается, что окончательное соглашение между Косово и Сербией дает возможность решить жизненно важные проблемы для албанцев из Прешево, Буяноваца и Медведжи.

Наблюдатели полагают, что провокационное обращение явно согласовано с сепаратистскими властями Косово. Возможно, следующим шагом будет попытка проведения референдума по вопросу самоопределения территорий с албанским большинством.

«Это обращение с требованием включить Прешевскую долину в переговорный процесс не будет нести никаких последствий для Сербии. Но эта ситуация – предупреждение о том, что давно пора в нашей стране принять закон об опережении сепаратистской деятельности, согласно которому все, кто хочет отделить ее территорию, должны понести ответственность. Сербия – одна из редких стран в мире, в которой подобного закона нет.

Что касается референдума и отделения – этого не может случиться, но нашим бездействием и безнаказанностью мы даем им храбрость перейти от слов к действию.

Данную ситуацию, безусловно, нельзя ставить в один ряд с Донбассом, потому что обращение представителей общины Буяновцы – пример классического сепаратизма, который был в Косово и Метохии. И главный вопрос в том – не то, чего хотят албанцы, а то, что хотят их западные менторы», – сказал «ПолитНавигатору» сербский политолог и историк Драгомир Анджелкович.

Политолог Анджелкович

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что на саммите в Берлине поддерживаемые США косовские албанцы отвергли компромиссные предложения по границе.

Тема Косово будет звучать на встрече руководства Сербии с заместителем председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини, которая пройдет 8 мая в Риме.

Сербский президент Вучич

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.