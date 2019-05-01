Сербии готовят западню в Косово

01.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Предлагая Сербии обмен – возвращение сербских анклавов в Косово под контроль Белграда в обмен на территории Сербии, где сейчас проживает албанское большинство – Запад готовит очередную ловушку.

Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» заявили российские политические эксперты.

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«При всем богатстве выбора у Сербии не очень много подлинных союзников в этом вопросе. На первом месте, конечно, стоит России. Мы же прекрасно понимаем, что в данном случае речь идет об очередном разводе. Сербам много чего обещали за последние 20 лет, в том числе по вопросу Косово. Но ровным счетом ничего не сделано, не работают даже столько прославленные «гуманитарные миссии», которые, вроде как, зафиксировали бедственное положение сербского населения в Косово, но при этом ничего не делают.

Теперь придумали новую историю. Но не получится. Для любого серба вопрос с Косово закрыт раз и навсегда. Все спекуляции ни к чему не приведут», – заявил политолог Армен Гаспарян.

Его коллега Алексей Мартынов подчеркнул, что Белграду нельзя идти на поводу у Запада и требований сепаратистов в Косово, поскольку это будет означать конец сербской государственности.

«Это могло бы быть правильным с точки зрения линейной логики. Но как только Сербия признает Косово, сербы растворятся. Они могут называться кем угодно, может быть, даже стать албанцами, но вступление в какие-либо договорные отношения с Косово означает его признание Сербией и станет концом сербской государственности», – полагает Мартынов.

Накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что НАТО вооружает албанских террористов. Кроме того, проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово. Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин. МИД РФ осудил действия властей в Приштине.