11.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Вооруженные силы, Сербия, Турция
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Сербия хочет купить турецкие беспилотники


Президент Сербии Александр Вучич заявил СМИ, что его страна заинтересована в покупке турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», которые применялись во время конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Об этом пишет BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассматриваем возможность покупки турецкого «Байрактара» и посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения с турецким производителем», – сказал Вучич, назвав вооруженные беспилотники одними из самых передовых.

Беспилотные летательные аппараты «Байрактар» производятся турецкой оборонной компанией «Байкар», принадлежащей Сельчуку Байрактару, зятю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо Турции и Азербайджана, вооруженные беспилотники «Байрактар» в настоящее время используются также Украиной и Катаром.

Сербское правительство купило шесть китайских боевых беспилотных летательных аппаратов в июле, что, как сообщается, сделало страну первым заказчиком китайских беспилотных летательных аппаратов в Европе.

Усиление сербской армии ранее вызывало беспокойство в СМИ албанских сепаратистов, при поддержке Запада отторгнувших край Косово от Сербии.


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