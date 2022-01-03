Сербские военные продемонстрировали Вучичу возможности российских «Корнетов»

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Президент Сербии Александр Вучич посетил базирующуюся в Панчево 72-ю Бригаду армейского спецназа, где ему продемонстрировали действие российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парни, спасибо, что вы здесь третьего января, желаю вам счастливого Нового года, и продолжайте много работать, тренироваться, любить свою страну и бороться, – сказал, обращаясь к бойцам армейского спецназа Вучич. – Что касается оснащения, мы будем стремиться улучшать его из месяца в месяц, из года в год и следить за тем, чтобы вы не отставали от лучших в мире. Учитесь у всех и работайте над собой!».

На полигоне в Панчево президенту Сербии были продемонстрированы возможности российской противотанковой ракетной системы «Корнет», поставленной сербским вооруженным силам из Россиив конце декабря минувшего года.

«Корнет имеет более высокую пробивающую способность и дальность действия до 8 километров, – объяснили Вучичу. – Поэтому он лучше, чем «Фагот». Эта система легко транспортируется, для этого требуется всего два человека, что также делает ее лучше «Фагота».

Начштаба Войска Сербии, генерал Милайн Моисилович проинформировал президента, что часть бойцов, приставленных к «Корнетам», уже прошли обучение по эксплуатации этой системы в России.

В ходе последовавших тактических учений моделировалось уничтожение террористической группы в сельской и городской местности в двух последовательностях. Первый этап включал в себя марш тактической группы на боевых машинах с ведением стрелкового боя, а второй – разрушение оплота террористов в городских условиях с использованием противотанкового комплекса «Корнет». Из-за условий полигона упражнение было выполнено на укороченной дистанции.

«Было время [когда правили прозападные либералы], когда мы хвастались разгромом собственной армии. Раньше у нас было меньше тысячи солдат, теперь у нас более 25 тысяч», – отметил президент Вучич.