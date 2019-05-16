Косовские сепаратисты выдвинули претензии на второй город Сербии

16.05.2019, Белград, Ксения Голуб

В незаконно отторгнутом от Сербии крае Косово глава сепаратистского «парламента» Кадри Весели выдвинул новые территориальные претензии на сербские земли – речь идет о втором по величине городе Ниш, который расположен на юго-востоке страны.

Об этом Весели сказал в ходе посещения места создания будущего «Мемориального центра», который албанцы создают в здании старого железнодорожного вокзала, чтобы обвинить Сербию в геноциде косоваров, якобы имевшем место во время борьбы Белграда за сохранение территориальной целостности государства против террористических банд в конце 1990-х.

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Весели (второй слева) на месте создания будущего пропагандистского музея

«Сербы были очень оскорблены, когда я упомянул Ниш. Однако Ниш был заселен многими албанцами, которые были высланы из него позднее. Наш старый народ Приштины приехал из зоны Ниша, особенно из области Куршумлия», – сказал Весели.

Ранее в своих заявлениях он утверждал, что «Ниш будет завоеван, потому что это албанский город».

«Я здесь, чтобы еще раз подтвердить приверженность косовских учреждений к принятию этих справедливых решений», – добавил Весели.

Напомним, это далеко не первый случай территориальных претензий сепаратистских властей края к Сербии. Так, «президент» Косово Хашим Тачи заявлял на переговорах, что Приштина претендует на города Прешевской долины на юге Сербии, где проживает большая албанская диаспора.

Следует отметить, что в Сербии имеется «пятая колонна».

Так, власти одного из муниципалитетов, Буяновац, подали заявление о включении Прешевской долины в переговорный процесс между Сербией и Косово на всех уровнях.

В понедельник мэр муниципалитета Буяновац Шаип Камбери отправился в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с представителями Госдепа, Белого дома и Совета национальной безопасности, подтвердил глава кабинета общины Рахим Салихи.

По словам Салихи, Камбери останется в Соединенных Штатах на неделю, а транспортные расходы покрывает муниципалитет Буяновац.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.