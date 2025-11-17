«Ситуация на фронте нам диктует: поражение или уничтожение» – киевский политтехнолог
Коррупционный скандал на Украине американцы могут использовать для давления на команду Зеленского на фоне катастрофы на фронте и в преддверии саммита в Будапеште, который всё-таки может состояться в декабре.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это элемент принуждения к примерному поведению. Безусловно, это превратится в инструмент политического давления. И тут вполне возможен такой сюжетный поворот. То есть, если идут на условия и требования, то дальше не имеет смысла, пусть этими записями занимается правоохранительная судебная система, и тогда, возможно, этот сериал и финализируют.
А так – будут дожимать. И не исключено, что конечными целями являются не просто наказания Миндича и Цукермана, а в фокусе могут оказаться куда более высокопоставленные и влиятельные фигуры.
И обратите внимание, приезд посла США при НАТО как-то странно оказался вне фокуса внимания. А фигура весьма серьёзная. О чём говорили [с Зеленским], можно только догадываться. Я думаю, и Умерову в Стамбуле тоже могли передать пожелания», – сказал Золотарёв.
«А на фоне ситуации на фронте, где, действительно, выбор представляется либо поражение, либо уничтожение. Здесь по принципу меньшего зла», – подчеркнул укро-эксперт.
В связи с этим он не исключил реализацию «Будапешта».
«Мне кажется, в декабре саммит в Будапеште возможен. Не нулевая вероятность, я думаю, декабрь. Могу ошибаться, но как раз у Трампа и у Путина мосты не сожжены. Вопрос проведения саммита отложен, но не исключён», – предположил Золотарёв.
