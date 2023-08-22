США допускают исчезновение Польши в войне с Белоруссией и РФ – Киселёв

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США будут подталкивать Польшу к конфликту с Белоруссией даже под угрозой ядерного удара. Охота за предоставленными Украине f-16 будет недолгой и эффективной.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого севастопольского» он предположил, что для упреждения атаки Польши на Беларусь может быть нанесен ядерный удар.

«Не исключаю эту возможность, и это мое субъективное мнение, что если это и произойдет, Америке плевать, если мы даже применим ядерное оружие. Это я чисто гипотетически говорю, им плевать на эту Польшу, на эту Прибалтику, потому что Америка за морем далеко очень, и что будет происходить здесь – ей абсолютно все равно. А конфликт нужно продолжать, на этом хорошо зарабатывает и хорошо позиционируется американский истеблишмент. Ну и, безусловно, перевооружить полностью Европу, свою армию новым оборудованием, ПВО, РЭБ, ЗРК и так далее, и создать Единый центр управления в Европе», – пояснил он.

По словам эксперта, переданные Украине истребители станут мишенью для наших Су-27, Су-34, Су-35, а также новых систем обороны, о которых европейские и американские военные круги пока не имеют представления.

«Наша система ПВО, у нас есть еще системы РЭБ, и еще системы, которые для Европы и Америки будут большим сюрпризом. И, безусловно, самолеты, а самолеты у нас самые лучшие. И однодвигательному самолету противостоять Су-27, Су-34, Су-35 – это бесполезно. Это совсем разные паритеты. И, безусловно, С 400 и С 500, дистанция сегодня увеличивается. То, что заявлено в технических характеристиках, заявлено без предельных скоростей и без предельных расстояний, стандартно. Но запас очень большой. И Минобороны и конструкторские бюро сегодня работают на полную катушку. Они понимают, что сегодня нужно для защиты территории и неприкосновенности Российской Федерации», – заключил Киселёв.