Украина наплевала на предостережение Пушилина

30.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на достигнутые договорённости по прекращению огня, украинская группировка продолжает регулярно обстреливать территорию республик Донбасса, а также проводить инженерные работы по укреплению и расширению своих позиций.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным разведки, украинские военнослужащие продолжают проводить инженерные работы и использовать беспилотные летательные аппараты, что также противоречит соглашению о перемирии.

«В районе населённого пункта Зайцево (южное) зафиксирован пролет БЛА типа «Фантом», с помощью которого боевики 137 батальона 35 бригады, осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций и пытались вести разведку», – рассказал Басурин.

За прошедшие сутки трижды фиксировался огонь с украинских позиций.

Так, в направлении населённого пункта Зайцево (южное) выпущена граната ВОГ-17, а также велась неприцельная стрельба из стрелкового оружия.

Также обстреляны из стрелкового оружия позиции ДНР в районе населённого пункта Сосновское.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин потребовал от Киева прекратить любые провокации и нарушения, и вернуть своих солдат на исходные позиции до третьего сентября, в противном случае защитники Донбасса будут вынуждены уничтожить все укрепления ВСУ, построенные во время перемирия.