Украина не прошла урок государственности

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Руководство украинского «Нафтогаза» демонстрирует настоящую шизофрению, добиваясь продления контракта о транзите российского топлива через территорию Украины, но при этом параллельно угрожая конфискацией активов «Газпрома» во время судебных тяжб.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина на сегодняшний день вовлечена в разного рода разборки с «Газпромом» и хочет конфисковать активы этой компании в Швейцарии. Но что мешает конфисковать тот газ, прохождение которого Украина требует через свою территорию? Кишка тонка. Ведь если она посягнет на этот газ, то получит по полной от Европы. При этом, одновременно хотят, чтобы газ проходил через Украину и, в то же время, ищут цели поставить «Газпром» в подневольное ультимативное состояние.

На самом деле, не сложилась политика в этой стране ни экономическая, ни политическая. Всё что сейчас происходит, в очередной раз доказывает, что Украина так и не прошла урок государственности», – сказал Затулин.

Он также обратил внимание на обещания Юлии Тимошенко навести порядок на Украине и резко снизить тарифы на газ за 100 дней президентства или уйти в отставку.

«За 100 дней решить проблемы этой страны невозможно, поэтому бессовестно со стороны такого политика, как Тимошенко, вешать лапшу своим гражданам, давая такие обещания», – резюмировал Затулин.