Украина теряет последний шанс – Дроздов

Вадим Москаленко.  
04.11.2023 19:00
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Если Киев срочно не найдёт выход из сложившийся ситуации, победа в войне станет для него окончательно невозможной, и бандеровское государство перестанет существовать.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Киев срочно не найдёт выход из сложившийся ситуации, победа в войне станет для...

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«Сейчас в Украине Рубикон, который будет просто бесповоротных тестом на государственников. Или они просто сядут, и исходя с реалий, распишут новую стратегию государства. Или извините, но даже вслух не хочу проговаривать.

Статья Залужного вообще ликвидировала тему контрнаступления. Я бы этот термин просто исключил с публичного пространства. У нас позиционная война, тяжёлые истощающие бои, с существенным преимуществом врага в основных компонентах войны. И от этого надо отталкиваться», – сказал Дроздов.

Однако он подчеркнул, что при невозможности быстрых побед, и затяжную войну Украина не может себе позволить

«Длительная война выгодна России, и для нас является ловушкой. Фактически, длительная война не предусматривает победы в принципе», – подытожил бывший депутат.

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