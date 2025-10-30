Украинское общество, как стадо, живёт под диктовку сверху – галичанин-русофоб
Одурманенные пропагандой украинцы уже не способны принимать самостоятельные решения.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина – это страна диктовки. Мы думаем под диктовку, пишем под диктовку, даже в 9 утра кладем руку на сердце под диктовку, потому что почтить погибших позже – уже не то.
Это коллективный стадный подход. К тому же приправленный бочкой мёда – всё такое засахаренное, прекрасное. Мне кажется, это ещё больше выдаёт ненормальность, праздничный инфантилизм, ребячество.
Когда взрослые мужчины и женщины садятся за парты – и пишут, пыхтят, запятые ставят. Детский сад, меня ни на что это не вдохновляет», – досадовал Дроздов.
«Журналистку пани Гоянюк выгнали с эфира за то, что она сказала всё, что она думает про диктант. Что должно быть в головах, чтобы так желчно реагировать на любое кривое слово?
Почему у свободолюбивого общества взялась эта нотка боязливого и нетерпимого отношения к любым словам, которые дёгтем врываются в эту прекрасную идеалистическую картинку. Одно кривое слово – и сразу нервы, выключить из эфира.
Это симптоматический пример для всей страны. Когда в бочку мёда попадает микродоза кривого слова – все начинают так нервничать, что позабивали бы друг друга», – добавил бандеровец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: