Британский генерал требует продолжения войны: «Ещё три года – и Россия не выдержит»

Западу нужно продолжать антироссийскую войну – и ужесточить санкции, в надежде что через несколько лет РФ развалится из-за экономических проблем.

Об этом на канале «Al Arabiya English» заявил британский генерал-лейтенант Дэвид Лики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Санкции, которые придется ввести против России, должны быть гораздо более серьезными, чем те, которые были наложены на их банковскую систему, торговлю валютой и особенно торговлю ресурсами, особенно нефтью. У них сейчас так много обходных путей, что я не уверен, насколько эффективны санкции против России» – причитал Лики.