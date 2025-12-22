Укро-философ: История с кражей активов РФ угробит ЕС

«Пляски» вокруг конфискации замороженных активов РФ обернулись для евроглобалистов самоубийственным обнулением самой идеи ЕС.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как будут использованы замороженные российские активы – это другой вопрос. Подрывается система, которая столетиями существовала в Европе. Я уже не говорю о крахе либеральной идеи о свободных рынках, проехали.

Я говорю о более длительной истории, которая начиналась чуть ли не от Карла Великого – права на собственность, наследство, на какие-то вещи, которые кроме как вероломством и насилием нельзя отнять.

Это открывает эрозию базовых европейских принципов. И когда ещё вчера вечером в Европе обсуждали, что – хорошо, не весь ЕС возьмёт на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, а только группа стран, «коалиция платящих», мы подошли к краю, где всё начинает рушиться. С этой стороны обрыва оказывается, что ЕС теперь перед лицом саморазрушения», – сказал Баумейстер.

По его мнению, ЕС подходит к черте, когда сама его идея перестаёт действовать, после чего «может быть обвал в любую сторону».

«Почитайте местные газеты Дрездена, Кёльна или Лейпцига, они пишут об увеличивающихся дырах в городских бюджетах. Если мы это соединим, европейцы обсуждают громадную помощь Украине, две трети из которой тут же сжигается в войне.

Я не говорю сейчас об Италии, о Франции или об Испании и так далее. То есть это абсурд.

При дефиците иногда 300−400 тысяч евро для какого-то крупного города европейского, – рассматриваются миллиардные финансовые потоки, которые будут направлены другой стороне», – констатировал укро-философ.

