«Сходится с цифрами, которые называют на Западе». Арифметика по мобилизации в России

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У Кремля нет нужды проводить мобилизацию в России, потому что рекрутинг в ВС РФ остаётся на прежнем уровне, в то время как на Украине удаётся отлавливать всё меньше и меньше «уклонистов».

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сказал Медведев, 200 тысяч пришло на контракт с начала года. 200 тысяч пришло на контракт, еще и 16 тысяч добровольцев. В целом, чуть-чуть пониже, чем в прошлом году в этот же период. Сказать, что какая-то катастрофа или на 20%, как это было в начале года, – нет, не случилось. И эта же цифра сходится с цифрами, которые называют на Западе – что набор сохранился приблизительно на том же уровне. Это получается в среднем 36 тысяч человек в месяц», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что такие шаги, как объявление мобилизации в стране, зависят от динамики баланса сил на фронте.