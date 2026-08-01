«Сходится с цифрами, которые называют на Западе». Арифметика по мобилизации в России

Максим Столяров.  
01.08.2026 17:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Мобилизация, Россия, Украина


У Кремля нет нужды проводить мобилизацию в России, потому что рекрутинг в ВС РФ остаётся на прежнем уровне, в то время как на Украине удаётся отлавливать всё меньше и меньше «уклонистов».

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Кремля нет нужды проводить мобилизацию в России, потому что рекрутинг в ВС РФ...

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«Как сказал Медведев, 200 тысяч пришло на контракт с начала года. 200 тысяч пришло на контракт, еще и 16 тысяч добровольцев.

В целом, чуть-чуть пониже, чем в прошлом году в этот же период. Сказать, что какая-то катастрофа или на 20%, как это было в начале года, – нет, не случилось.

И эта же цифра сходится с цифрами, которые называют на Западе – что набор сохранился приблизительно на том же уровне. Это получается в среднем 36 тысяч человек в месяц», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что такие шаги, как объявление мобилизации в стране, зависят от динамики баланса сил на фронте.

«Если вдруг выясняется, что у противника армия похудела в боях, у тебя уже нет такой необходимости. Надо смотреть, сколько против кого выступает.

А что там на Украине, какая численность армии? Эти цифры тоже есть в нашем распоряжении.

Мы совершенно точно понимаем, что насущной необходимости в мобилизации у российского командования нет. Украинцы ничего не изменили в этой ситуации с ТЦК.

Количество уходящих в дезертирство после отлова ТЦК украинцев примерно на том же уровне остается. Никаких новых бригад не создаётся. Всё стараются компенсировать развитием войск беспилотных систем», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском «Сходится с цифрами, которые называют на Западе». Арифметика по мобилизации в России

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