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Дефицит ракет-перехватчиков к системам ПВО привёл к тому, что во время ударов по военным целям на Украине стало гибнуть намного меньше мирного населения.

Об этом в эфире «BaltNews» заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские граждане очень рады, что у Украины нет систем ПВО. Потому что, как правило, вооруженные формирования Украины расставляют свои зенитные комплексы в жилых кварталах, в спальных районах. Более того, где-то порядка 40-50% срабатывают нештатно (это сведения тех людей, которые неравнодушны, что происходит на Украине, и заявляют это на Украине). Мы помним те трагедии, которые были в Днепропетровске, в Харькове, в Краматорске. Там это привело к огромнейшему количеству жертв среди мирного населения. Но, как оказалось, это всё – системы ПВО, а не наши удары», – сказал Марочко.