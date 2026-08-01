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Визит кокаиниста Зеленского в США полностью провалился: он не смог ни выпросить ракеты для «Пэтриотов», ни заключить новое соглашение по «Старлинку».

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп отказался давать 300 ракет к «Пэтриотам». Всё, ничего он не даст. Зеленский просил, чтобы разрешили «Старлинк» использовать на территории России по их установкам, чтобы Маск разрешил. Трамп сказал, «поговорю с Маском». Зеленский просил встречи с Маском. Маск отказал, не захотел с ним встречаться. У Маска очень негативное представление о Зеленском. Маск считает, что ему не надо Зеленским встречаться. Это очень серьезно. Даже Трамп ничем тут не смог помочь», – сказал Соскин.