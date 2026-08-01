«Идёт чёрная полоса. Визит Зеленского в США провалился» – экс-советник Кучмы

Вадим Москаленко.  
01.08.2026 17:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Визит кокаиниста Зеленского в США полностью провалился: он не смог ни выпросить ракеты для «Пэтриотов», ни заключить новое соглашение по «Старлинку».

Об этом в своем видеоблоге заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит кокаиниста Зеленского в США полностью провалился: он не смог ни выпросить ракеты для...

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«Трамп отказался давать 300 ракет к «Пэтриотам». Всё, ничего он не даст.

Зеленский просил, чтобы разрешили «Старлинк» использовать на территории России по их установкам, чтобы Маск разрешил. Трамп сказал, «поговорю с Маском».

Зеленский просил встречи с Маском. Маск отказал, не захотел с ним встречаться. У Маска очень негативное представление о Зеленском. Маск считает, что ему не надо Зеленским встречаться. Это очень серьезно. Даже Трамп ничем тут не смог помочь», – сказал Соскин.

«То есть фактически это полный провал визита, давайте реально говорить.

У Зеленского идет черная, уже даже не полоса, а черная такая какая-то волна идет, огромнейшая, непереставаемая. И оно касается всех граждан Украины», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском «Идёт чёрная полоса. Визит Зеленского в США провалился» – экс-советник Кучмы

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