16.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

В центре Киева устроили голый забег


В Киеве в подземном переходе станции метро «Площадь Льва Толстого» более десятка молодых людей в одних трусах устроили забег.

Соответствующую видеозапись опубликовали в информационном агентстве «Сегодня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сюжете видно, как группа молодых людей в одном нижнем белье пробежала по подземному переходу мимо стихийного рынка цветов.

О причинах выходки не сообщается, тем не менее, в СМИ отметили, что подобные «развлечения» на Украине в порядке вещей, особенно когда что-то проигрывают «на спор».

В то же время в киевском отделении полиции сообщили, что к ним не поступали сообщения о хулиганских действиях молодых людей.


«Ранее поступали сообщения на голые забеги на Крещатике и по другим центральным улицам. Например, в 2018 и 2019 годах.

Сейчас жалоб на действия парней не поступало, возможно, они появятся позже. Действия парней – это мелкое хулиганство, за которое есть соответствующее наказание», – отметили в ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть