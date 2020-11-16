В центре Киева устроили голый забег

16.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве в подземном переходе станции метро «Площадь Льва Толстого» более десятка молодых людей в одних трусах устроили забег.

Соответствующую видеозапись опубликовали в информационном агентстве «Сегодня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как группа молодых людей в одном нижнем белье пробежала по подземному переходу мимо стихийного рынка цветов.

О причинах выходки не сообщается, тем не менее, в СМИ отметили, что подобные «развлечения» на Украине в порядке вещей, особенно когда что-то проигрывают «на спор».

В то же время в киевском отделении полиции сообщили, что к ним не поступали сообщения о хулиганских действиях молодых людей.

«Ранее поступали сообщения на голые забеги на Крещатике и по другим центральным улицам. Например, в 2018 и 2019 годах.

Сейчас жалоб на действия парней не поступало, возможно, они появятся позже. Действия парней – это мелкое хулиганство, за которое есть соответствующее наказание», – отметили в ведомстве.