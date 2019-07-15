В мире начинаются тектонические сдвиги в пользу РФ – «Зеркало недели»

15.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Наступает время поиска быстрых гибридных решений и соглашений между Западом и РФ без учета интересов Украины

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«В международной политике начинаются тектонические сдвиги в пользу РФ. Отсутствие экономических и политических прорывов со стороны украинской власти за последние пять лет все больше разочаровывает и подрывает доверие западных партнеров к Украине как успешному государству. Ситуация в ПАСЕ и «Северный поток-2» будут только первыми звоночками в ближайшие годы», – отмечается в публикации.

В статье также говорится, что ожидание новой волны финансового кризиса вынуждает Запад чрезвычайно прагматически относиться к России.

«Санкции в этой ситуации выступают неприятной ложкой дегтя, которую связывают с Украиной. Поэтому не исключено, что 2019-й и 2020-й станут годами поиска быстрых гибридных решений и соглашений между Западом и РФ, без учета интересов Украины», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Также в Киеве заявили, что ПАСЕ продалась за «путинские деньги». При этом в Москве убеждены, что в возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.