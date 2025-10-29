В США не ждут от встречи Трампа с лидером Китая ничего хорошего для Украины

Предстоящие переговоры Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином вряд ли принесут облегчение Украине.

Об этом интервью бежавшему из России и признанному иноагентом либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил американский политолог Ариэль Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина тут трудный орешек, и боюсь, что даже если он с Си Цзиньпином начнет об этом говорить, никуда он не продвинется, потому что китайская позиция (когда Поднебесная формулирует позицию, она от нее дальше потом уже десятилетиями может не двигаться), – это не допустить поражения России. Причем, обратите внимание, как это сформулировано, не победа России, а не допустить поражения, потому что Россия практически пришла под руку Поднебесной…

Есть, очевидно, секретное предложение к тому меморандуму из пяти тысяч слов, который они заключили, Путин и Си Цзиньпин, накануне большого вторжения в Украину в феврале 2022 года. Помните, был меморандум, Путин приехал в Пекин, и они объявили о вечной дружбе и сотрудничестве.

Что там они втихаря подписали, никому пока неизвестно, и может быть еще многие годы и десятилетия нам об этом не будет известно. Ну как секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа, если кто об этом помнит, где чертили линии на карте», – заявил Коэн.