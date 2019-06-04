04.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Приднестровье, Спецслужбы
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Западные спецслужбы атакуют Приднестровье

Западные спецслужбы находят приднестровских военных через соцсети и пытаются завербовать.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецслужбы иностранных государств активно проявляют интерес к Приднестровью. В первую очередь их интересуют военные объекты и оперативная группа российских войск», – говорится в репортаже.

За информацию о части военным предлагают деньги. Недавно Министерству госбезопасности ПМР удалось задержать военного, на которого через сеть Вконтакте вышли представители иностранных спцслужб.

«Мы являемся приверженцами политики РФ. Интерес западных спецслужб в том, чтобы повлиять на устойчивость этого сообщества и каким-то образом его разрушить. И через нас попытаться проникнуть в секреты РФ, поскольку здесь находится ограниченный контингент российских войск, миротворцы. У нас тесные связи с РФ», – говорит проректор Приднестровского госуниверситета Алексей Долгов.

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