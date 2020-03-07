Зыбкое перемирие: Эрдоган нанесёт удар чужими руками

07.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Получив серьезный ответ, Турция больше не решится на масштабное использование своей армии в Сирии, но войну продолжат радикалы-исламисты.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, соглашение (в Москве между Путиным и Эрдоганом – ред.), которое было достигнуто, носит временный характер, – рассказал военный эксперт. – Потому что радикалы-исламисты на этой территории остались. Они постоянно будут провоцировать Сирийскую арабскую армию на ответные действия. Никакой зоны деэскалации там реально не будет, и, скорее всего, мы подойдем к новому кризису с Турцией».

По мнению эксперта, последующий вслед за примирением новый виток конфликта в Идлибе будет принципиально отличаться от того, что недавно удалось погасить.

«Турция столкнулась с тем, что ее военный потенциал ограничен, – считает Евсеев. – И второй раз на столь нахрапистое поведение в Идлибе она уже не пойдет. Она понимает, что уровень потерь может быть чрезвычайно высокий. Скорее всего, турецкое руководство будет вынуждено скорректировать свою политику в отношении Сирии на примере тех не совсем удачных боевых действий, которые там были проведены».

По мнению эксперта, стороны будут готовиться к продолжению боевых действий с учетом опыта, который они получили.

«Перемирие, я очень надеюсь, некоторое время сохранится. Но то, что радикалы–исламисты остались там, говорит о том, что возобновление боевых действий неизбежно», – добавил Евсеев.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что опасения потерять экономические связи с Москвой вынудили президента Турции Реджепа Эрдогана отказаться от военной авантюры в Сирии.