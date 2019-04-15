30 процентов станут для Порошенко шикарным результатом

15.04.2019

Во второму туре выборов президента Украины Петр Порошенко в лучшем случае лишь сократит разрыв, но не победит Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии “Коммерсанту” заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

«Я думаю, что он [Порошенко] сократит разрыв, но не победит. Надо было пять лет на победу работать. Технологиями можно притянуть не более 5%. Он уже показал феноменальный результат, поднявшись с 4% рейтинга, который был год назад. Думаю, на выборах покажет не меньше 30%. И это шикарный результат», – сказал Гайдай.

По его словам, для сохранения власти Порошенко нужно сделать что-то из ряда вон выходящее.

«У него один шанс: сломать выборы об колено. В шахматной игре он не победит. Только если перевернет доску», – отметил эксперт.

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Также он напомнил об инциденте в Керченском проливе, где российские пограничники задержали два украинских катера и буксир, пытавшиеся прорваться в Азовское море.

«Азовский эпизод был элементом предвыборной кампании Порошенко. Послать в пасть россиянам два катера и один буксирчик — это было цинично», – признал Гайдай, ранее работавший на Порошенко.