«Как американцы – по Японии» – в Киеве боятся ядерного удара РФ

Россия якобы может нанести настоящий ядерный удар – для умиротворения украинских элит.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конечно, Россия не готовит сейчас какого-то плана нанесения ядерного удара по Украине, нет в этом необходимости. Исключить этого в будущем нельзя, абсолютно. К сожалению, ядерное оружие может быть применено как оружие устрашения, как и в отношении Японии в 45-м году.

В первую очередь, как оружие, которое ломает волю элит к сопротивлению, может быть применено. Сейчас вероятность этого невысока. Но всё это вместе свидетельствует о том, что, действительно, переговоры вышли к какому-то пику», – сказал Бортник.