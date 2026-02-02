«Как американцы – по Японии» – в Киеве боятся ядерного удара РФ

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2743
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Россия якобы может нанести настоящий ядерный удар – для умиротворения украинских элит.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, Россия не готовит сейчас какого-то плана нанесения ядерного удара по Украине, нет в этом необходимости. Исключить этого в будущем нельзя, абсолютно. К сожалению, ядерное оружие может быть применено как оружие устрашения, как и в отношении Японии в 45-м году.

В первую очередь, как оружие, которое ломает волю элит к сопротивлению, может быть применено. Сейчас вероятность этого невысока. Но всё это вместе свидетельствует о том, что, действительно, переговоры вышли к какому-то пику», – сказал Бортник.

«Не первый раз, и даже, наверное, не десятый за время войны, но снова подошли к какому-то пику, и Россия пытается показаться максимально сильной, продемонстрировать максимальные свои успехи. Максимально страшно. А Украину – максимально слабой», – тревожился укро-политолог.

Метки: ,

