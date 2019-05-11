Двуличие Запада: «Великая Албания» начинает приобретать реальные очертания

11.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сепаратистские власти Косово – края, незаконно отторгнутого от Сербии при поддержке США – начали переговоры с Албанией о создании «мини-шенгена», что, по мнению наблюдателей, можно считать предтечей проекта создания «Великой Албании». Он нужен американцам для влияния в регионе и противодействия российским энергетическим проектам.

Накануне в албанской столице Тиране завершился саммит западно-балканской шестерки стран. В саммите принял участие и президент Сербии Александр Вучич, несмотря на провокации со стороны некоторых албанских политиков, назвавших его и председателя Президиума Боснии и Герцеговины, неформального лидера сербской части страны Мирослава Додика «персонами нон-грата». Такая запись, в частности, появилась на страничке в твиттере у руководителя партии «Самоопределение» Боикена Абази, сообщил портал СРБИН инфо.

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Но не только этим скандалом была отмечена встреча лидеров стран региона. Главный конфликтный вопрос – переговоры между «президентом» Косово Хашимом Тачи и премьер-министром Албании Эди Рамой о создании «мини-шенгена», или, по большому счету, прообраза «Великой Албании».

Эта тема стала центральной в рамках встречи Вучича с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Сербский президент указал на двойные стандарты Запада – он закрывает глаза на действия албанских сепаратистов, одобряя расчленение сербского государства.

«Албанцам удалось сделать тему своего национального объединения нормальной, и никто больше не отреагировал на это. Они говорят невозможные вещи, но в Европе к этому уже привыкли», – сказал Вучич.

По словам сербского лидера, если бы он говорил о сербском национальном объединении, на это отреагировало бы как минимум 15 служб ЕС и, по меньшей мере, 15 министров иностранных дел.

«История «мини-шенгена» между Приштиной и Тираной невозможна и глупа, но, когда вторая по величине на Западных Балканах нация, после сербского народа, может говорить о национальном объединении, это не просто открытие ящика Пандоры, это намного опаснее», – отметил Вучич.

По его мнению, прецедент может иметь большие негативные последствия для региона, пишет Informer.

Журналисты отметили, что в переговорах Рамы и Тачи о «национальном единстве» упоминались и три муниципалитета на юге центральной Сербии, на которые также претендуют сепаратисты Косово, ссылаясь на проживающее там албанское большинство.

Вучич предостерег, что аппетиты сепаратистов в условиях безнаказанности могут увеличиться.

Глава сербского МИД Ивица Дачич также резко осудил действия албанской стороны.

«Это плевок перед лицом всего ЕС – для всех, кто убеждает Сербию, что мы должны быть сплоченными и спокойными. Мы сидим за столом, а они за нашей спиной договариваются о создании «великой Албании»… Мы маленькая страна, но не глупая», – сказал министр.

Он подчеркнул, что Запад предпочитает молча наблюдать за действиями сепаратистов в Косово, однако наверняка бы разразился протестами, если бы Сербия и входящая в состав Боснии и Герцеговины Республика Сербская начали переговоры о воссоединении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.