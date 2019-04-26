Лукашенко пообещал помочь Сербии оружием

26.04.2019, Пекин, Михаил Рябов

Белорусский президент Александр Лукашенко намерен посетить Сербию – Минск готов помочь Белграду с поставками военной техники.

Об этом Лукашенко сказал на встрече с сербским лидером Александром Вучичем во время форума «Один пояс, один путь» в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет», – сказал Лукашенко.

«Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку», – подчеркнул он.

«У нас процесс идет. Мы развиваем совместное производство у вас на базе МАЗа и тракторного завода. У нас есть возможности по работе в сельхозмашиностроении, также по созданию совместных производств и многим другим направлениям», – добавил белорусский президент.

«Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, – это очень важно для нас»,- подчеркнул Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО, даже если она останется последней страной в Европе, не присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

НАТО занимается вооружением албанских террористов – военных преступников, осуществивших незаконное отторжение края Косово от Сербии, также заявил Вулин.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.