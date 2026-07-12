Дугин призвал срочно объединяться в военный союз с Ираном и Китаем

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Россия, Иран и Китай должны объединиться в военный союз, чтобы спасти человечество от маньяков из «цивилизации Эпштейна».

Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот саммит НАТО совсем не такой жалкий, бессмысленный и растерянный, как мы, стремясь преувеличить их внутренние расхождения, пытаемся показать. Наоборот, на мой взгляд. Да, это короткая декларация поддержки войны с Россией и с Ираном. Ну, так давайте тогда вместе с Ираном и с Китаем строить военный союз! Хватит говорить, что мы ни на кого не нападаем, что мы просто здесь тренируемся, кораблики ездят, отдельные солдатики тренируются, хакеры, дроноводы. Военный союз, и всё», – призвал Дугин.

Ведущий возразил, что пока Китай отделывается заявлениями «ни рыба ни мясо» за мир во всём мире:

«Там не видят угрозы, которая надвигается, в том числе и на них?».