Дугин призвал срочно объединяться в военный союз с Ираном и Китаем
Россия, Иран и Китай должны объединиться в военный союз, чтобы спасти человечество от маньяков из «цивилизации Эпштейна».
Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот саммит НАТО совсем не такой жалкий, бессмысленный и растерянный, как мы, стремясь преувеличить их внутренние расхождения, пытаемся показать. Наоборот, на мой взгляд.
Да, это короткая декларация поддержки войны с Россией и с Ираном. Ну, так давайте тогда вместе с Ираном и с Китаем строить военный союз! Хватит говорить, что мы ни на кого не нападаем, что мы просто здесь тренируемся, кораблики ездят, отдельные солдатики тренируются, хакеры, дроноводы. Военный союз, и всё», – призвал Дугин.
Ведущий возразил, что пока Китай отделывается заявлениями «ни рыба ни мясо» за мир во всём мире:
«Там не видят угрозы, которая надвигается, в том числе и на них?».
«А мы не видим угрозы нам, на нас направленной, в войне с Ираном? Разве Китай поступает по отношению к нам не так же, как мы поступаем в отношении Ирана? Да, мы их поддерживаем, и Китай нас поддерживает.
Мы выступаем против агрессии, и Китай выступает против агрессии против нас. Но, видимо, пока до них самих не дойдёт тайванский кризис или конфронтация с Японией, например, они будут уклоняться от прямого взаимодействия, предоставляя доставать каштаны из огня иранцам, русским…
Китай думает – ну, пусть русские повоюют, ничего, а мы посмотрим. А мы думаем – иранцы пусть повоюют, а мы посмотрим.
Поэтому надо либо пробуждаться всем, потому что – а дальше всё, всё человечество окажется в руках этих маньяков из цивилизации Эпштейна», – предупредил философ.
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