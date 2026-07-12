Дугин призвал срочно объединяться в военный союз с Ираном и Китаем

Максим Столяров.  
12.07.2026 19:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия, Иран и Китай должны объединиться в военный союз, чтобы спасти человечество от маньяков из «цивилизации Эпштейна».

Об этом в эфире «BaltNews» завил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, Иран и Китай должны объединиться в военный союз, чтобы спасти человечество от маньяков...

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«Этот саммит НАТО совсем не такой жалкий, бессмысленный и растерянный, как мы, стремясь преувеличить их внутренние расхождения, пытаемся показать. Наоборот, на мой взгляд.

Да, это короткая декларация поддержки войны с Россией и с Ираном. Ну, так давайте тогда вместе с Ираном и с Китаем строить военный союз! Хватит говорить, что мы ни на кого не нападаем, что мы просто здесь тренируемся, кораблики ездят, отдельные солдатики тренируются, хакеры, дроноводы. Военный союз, и всё», – призвал Дугин.

Ведущий возразил, что пока Китай отделывается заявлениями «ни рыба ни мясо» за мир во всём мире:

«Там не видят угрозы, которая надвигается, в том числе и на них?».

«А мы не видим угрозы нам, на нас направленной, в войне с Ираном? Разве Китай поступает по отношению к нам не так же, как мы поступаем в отношении Ирана? Да, мы их поддерживаем, и Китай нас поддерживает.

Мы выступаем против агрессии, и Китай выступает против агрессии против нас. Но, видимо, пока до них самих не дойдёт тайванский кризис или конфронтация с Японией, например, они будут уклоняться от прямого взаимодействия, предоставляя доставать каштаны из огня иранцам, русским…

Китай думает – ну, пусть русские повоюют, ничего, а мы посмотрим. А мы думаем – иранцы пусть повоюют, а мы посмотрим.

Поэтому надо либо пробуждаться всем, потому что – а дальше всё, всё человечество окажется в руках этих маньяков из цивилизации Эпштейна», – предупредил философ.

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