На Украине не иссякает поток российских агентов

Игорь Шкапа.  
12.06.2023 10:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 606
 
Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина, Харьков


В Харькове задержан мужчина, который, как утверждает СБУ, выявлял позиции ВСУ у границы с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Харькове задержан мужчина, который, как утверждает СБУ, выявлял позиции ВСУ у границы с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по нейтрализации агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) на Харьковщине.

В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона. Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был «связной» военной разведки России», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 52-летний житель Харькова.

«По указаниям агрессора он шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории России. Чтобы скрыть «следы» переписки с агрессором, предатель сразу же удалял все отправленные в ГРУ сообщения. Однако контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента», – похвастались в СБУ.

В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит пожизненное заключение.

Отметим, что о такого рода задержаниях в самых разных регионах Украины сообщается ежедневно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть