На Украине не иссякает поток российских агентов

В Харькове задержан мужчина, который, как утверждает СБУ, выявлял позиции ВСУ у границы с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона. Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был «связной» военной разведки России», – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 52-летний житель Харькова.

«По указаниям агрессора он шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории России. Чтобы скрыть «следы» переписки с агрессором, предатель сразу же удалял все отправленные в ГРУ сообщения. Однако контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента», – похвастались в СБУ.