Вучич в Киеве: «Не дадим Украине замёрзнуть – Сербия поддерживает её целостность и вступление в ЕС»

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 21:20
  (Мск) , Киев
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Проституция, Россия, Сербия, Скандал, Украина


Сербия примет участие в финансировании киевского режима, а также поможет Украине подготовиться к зиме.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия примет участие в финансировании киевского режима, а также поможет Украине подготовиться к зиме....

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«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины.

Когда мы говорим о гуманитарной помощи – речь о финансовой и медицинской помощи. Также мы окажем помощь в сфере энергетики. Мы ещё не дали всего, что обещали, но максимально быстро это исправим.

Во-вторых – восстановление украинских городов. У нас пока нет большого прогресса в этом, но мы уделим больше внимания», – сказал Вучич.

«Также мы будем постоянно поддерживать Украину на пути в ЕС, Мы никогда не скажем, что вы должны быть после нас, как иногда можно услышать от некоторых наших аналитиков.

Так что Украина, как и другие страны Восточной Европы, могут рассчитывать на нашу помощь», – добавил президент братской страны.

Также Вучич пообещал инвестировать в транспортное сообщение и логистику между ЕС и Украиной.

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English version :: Читать на английском Вучич в Киеве: «Не дадим Украине замёрзнуть – Сербия поддерживает её целостность и вступление в ЕС»

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