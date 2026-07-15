Вучич в Киеве: «Не дадим Украине замёрзнуть – Сербия поддерживает её целостность и вступление в ЕС»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия примет участие в финансировании киевского режима, а также поможет Украине подготовиться к зиме.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Когда мы говорим о гуманитарной помощи – речь о финансовой и медицинской помощи. Также мы окажем помощь в сфере энергетики. Мы ещё не дали всего, что обещали, но максимально быстро это исправим. Во-вторых – восстановление украинских городов. У нас пока нет большого прогресса в этом, но мы уделим больше внимания», – сказал Вучич.

«Также мы будем постоянно поддерживать Украину на пути в ЕС, Мы никогда не скажем, что вы должны быть после нас, как иногда можно услышать от некоторых наших аналитиков. Так что Украина, как и другие страны Восточной Европы, могут рассчитывать на нашу помощь», – добавил президент братской страны.

Также Вучич пообещал инвестировать в транспортное сообщение и логистику между ЕС и Украиной.