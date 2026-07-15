«Наши заправки горят всё ярче. Зима будет без света и генераторов» – Луценко

Игорь Шкапа.  
15.07.2026 23:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Системные российские удары по украинским АЗС становятся колоссальной проблемой для Украины, которую к тому же усугубляет власть.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Системные российские удары по украинским АЗС становятся колоссальной проблемой для Украины, которую к тому...

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«Русские верили все это время в свои КАБы и не развивали мидлстарйки. КАБы, безусловно, грозное оружие, но оно не может попасть точно и не может тем более попасть в движущуюся цель. Теперь они это осознали.

И давайте выгоним зеленых пони и зеленых слонов из своей головы назад на марафон и честно признаем, что мы уже видим, куда идет вся эта история.

То есть наше преимущество остается, но заправки от Харькова и Днепра в Полтаву уже выжжены. В Запорожской, половине Днепропетровской, Харьковской, тем более в Николаевской и Херсонской области – сожжены. И эта проблема будет только нарастать.

Поэтому можно себе представить зиму без ТЭЦ и без генераторов. Потому что нет горючего – нет генератора», – тревожится экс-глава МВД.

Он критикует решение правительства, обязавшего АЗС увеличить обязательные запасы резервного топлива на заправках.

«То есть сети теряют, имеют огромный ущерб от железа, которое горит. При этом их заставляют туда напихивать еще больше горючего, чтобы оно ярче горело», – возмущается Луценко.

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English version :: Читать на английском «Наши заправки горят всё ярче. Зима будет без света и генераторов» – Луценко

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