«Наши заправки горят всё ярче. Зима будет без света и генераторов» – Луценко

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Системные российские удары по украинским АЗС становятся колоссальной проблемой для Украины, которую к тому же усугубляет власть.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские верили все это время в свои КАБы и не развивали мидлстарйки. КАБы, безусловно, грозное оружие, но оно не может попасть точно и не может тем более попасть в движущуюся цель. Теперь они это осознали. И давайте выгоним зеленых пони и зеленых слонов из своей головы назад на марафон и честно признаем, что мы уже видим, куда идет вся эта история. То есть наше преимущество остается, но заправки от Харькова и Днепра в Полтаву уже выжжены. В Запорожской, половине Днепропетровской, Харьковской, тем более в Николаевской и Херсонской области – сожжены. И эта проблема будет только нарастать. Поэтому можно себе представить зиму без ТЭЦ и без генераторов. Потому что нет горючего – нет генератора», – тревожится экс-глава МВД.

Он критикует решение правительства, обязавшего АЗС увеличить обязательные запасы резервного топлива на заправках.